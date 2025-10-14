На премии "Россия - страна возможностей" появилась спецноминация от АСИ

Речь идет о номинации "Страну меняют люди"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Специальная номинация "Страну меняют люди" от Агентства стратегических инициатив (АСИ) появилась во втором сезоне премии "Россия - страна возможностей". Эксперты АСИ отберут 10 победителей, представивших наиболее перспективные и проработанные проекты, сообщили в пресс-службе агентства.

"Во втором сезоне премии "Россия - страна возможностей" эксперты АСИ отберут 10 победителей специальной номинации "Страну меняют люди". Из 100 человек, прошедших экспертное и народное голосование в рамках премии, агентство выберет тех, чьи проекты наиболее перспективны и проработаны. Победители спецноминации получат адресную поддержку от АСИ", - сказано в сообщении.

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, общая задача сегодня - дать перспективным проектам возможности для развития и масштабирования. "Страну меняют люди - эти слова являются символом нашей убежденности в том, что в центре ключевых изменений в жизни страны и общества лежат идеи конкретных людей. Они вдохновляют команды на прорывные проекты, которые повышают качество жизни граждан, преображают среду, совершают технологический прорыв", - приводятся ее слова в сообщении.

В АСИ уточнили, что участником премии может стать любой совершеннолетний житель России. Заявки на участие в премии принимаются до 16 октября по 10 номинациям - "Служение и созидание", "Наука и технологии", "Экология", "Спорт и уличная культура", "Добрые дела", "Предпринимательство", "Культура", "Медиа", "Образование", "Возможности для СВОих". Церемония награждения победителей пройдет в ноябре.

О премии

Премия "Россия - страна возможностей" учреждена по поручению президента России для поддержки инициативных граждан. В 2024 году заявки на участие подали более 33 тыс. человек из 89 регионов России и 27 стран мира. Финалистами стали 100 человек из 37 регионов, разница в возрасте между участниками составила два поколения.