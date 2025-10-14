В московских парках начали перевозить животных в теплые помещения

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что москвичи еще могут увидеть лебедей в естественной среде до наступления холодов в Парке Горького и музее-заповеднике "Царицыно"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московские парки начали активную подготовку к зимнему сезону - теплолюбивых зверей и птиц перевозят в павильоны, консервируют фонтаны и скульптуры. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"В разгаре подготовка столичных парков к зиме - работы ведутся по всем направлениям. Консервируем фонтаны и скульптуры, <...> завершаем высадку луковичных растений, параллельно готовимся к заливке катков и украшению парков к Новому году. Более 90 зверей и птиц из парков мы перевозим в теплые зимние павильоны", - сказал Фурсин.

Так, в теплые помещения отправится лебеди из парков "Митино" и Лианозовского, а также обитатели экоцентра в "Кузьминках" - 38 птиц и копытных. Москвичи и гости столицы еще могут увидеть лебедей в естественной среде до наступления холодов в Парке Горького и музее-заповеднике "Царицыно". Фурсин добавил, что скульптуры под открытым небом в парках реставраторы обрабатывают составами от плесени и влаги. Например, в усадьбе "Кусково" специалисты укрывают 55 мраморных скульптур XVIII века, чтобы защитить их от влаги и мороза.

Особое внимание уделяется растениям. В музеях-заповедниках "Коломенское", "Кузьминки-Люблино" и других зеленых зонах садоводы завершают осеннюю высадку луковичных культур. Только в "Коломенском" посадили свыше 300 тыс. тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и крокусов. Клумбы удобряют и утепляют цветной щепой, которая служит не только защитным, но и декоративным покрытием.

На водных объектах завершается подготовка лодочных станций: суда моют, просушивают и отправляют на зимнее хранение. В Таганском парке началась подготовка к заливке катка, который станет одной из центральных площадок зимнего отдыха москвичей. "К началу декабря парки Москвы преобразятся - здесь установят праздничные ели, световые арки и инсталляции, зазвучит новогодняя музыка, а горожан ждут традиционные зимние активности и мероприятия", - заключили в пресс-службе.