В "Аптекарском огороде" пройдет шоу фигурной резьбы по тыквам-гигантам

Мероприятие состоится 17 и 18 октября

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Шоу фигурной резьбы по тыквам-гигантам от чемпиона мира по ледовой скульптуре пройдет 17 и 18 октября в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщила пресс-служба ботсада.

"17 и 18 октября 2025 года в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится уникальное арт-событие - шоу фигурной резьбы по тыквам-гигантам на выставке "Овощи-гиганты". Гостем и главным героем станет знаменитый скульптор Сергей Александрович Кныш - чемпион мира по ледовой скульптуре, призер международных конкурсов и участник художественных выставок в 15 странах мира", - говорится в сообщении.

Гости смогут наблюдать процесс резьбы по тыквам рекордных размеров и создание арт-объектов в режиме реального времени. Также посетители получат возможность пообщаться с мастером и узнать уникальные техники. А на 19 октября намечен финал выставки, будут представлены готовые работы мастера, можно будет сделать снимки в фотозоне с арт-объектами. Также пройдет торжественное закрытие урожайного сезона.