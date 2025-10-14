В Москве за три месяца вывезли на утилизацию более 1,2 тыс. брошенных машин

Заммэра Петр Бирюков подчеркнул, что брошенными считаются транспортные средства, которые долгое время находятся без присмотра на общественной территории

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. бесхозных автомобилей вывезли на утилизацию в столице с июля. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"С 1 июля 2025 года региональный оператор АО "Экотехпром" приступил к выполнению еще одной важной задачи - обеспечению утилизации брошенного автотранспорта. С начала эксперимента со спецстоянок вывезли свыше 1,2 тыс. транспортных средств, которые решениями судов были признаны бесхозяйными", - сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что брошенными считаются транспортные средства, которые долгое время находятся без присмотра на общественной территории. Например, автомобили, которые сильно повреждены после ДТП и не подлежат восстановлению.

"Этот транспорт создает неудобства для горожан, он занимает полезные общественные площади - дворовые территории, проезжую часть, парковочные места, мешает проходу пешеходов, проезду транспорта, в том числе оперативных служб. Кроме того, неисправные брошенные автомобили могут стать источником возгорания или местом для хранения запрещенных предметов", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что при выявлении брошенного транспортного средства создается специальная комиссия, которая пытается установить собственника. Если он не находится, то машину эвакуируют на специализированную стоянку, она признается по решению суда бесхозяйственной и отправляется на утилизацию.