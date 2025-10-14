В Польше заявили, что не могут бесконечно принимать беженцев с Украины

Глава бюро по международной политике в администрации польского президента Марчин Пшидач подчеркнул, что их необходимо интегрировать в местное общество

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Польша не может принимать неограниченное число беженцев с Украины, их необходимо интегрировать в местное общество. Об этом заявил глава бюро по международной политике в администрации польского президента Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

"Думаю, в этом смысле мы уже находимся на перепутье. <...> Мы не должны их принимать. Прежде всего нам нужно начать их погружать в нашу культуру. Это происходит через образование, но мы, конечно, не можем допустить ситуации, когда создаются отдельные районы", - ответил политик на вопрос о возможностях Польши по дальнейшему приему украинцев.

Он подчеркнул, что Варшава открыта для приема спасающихся от военных конфликтов беженцев, но решения о приеме мигрантов "должны приниматься государством, а не навязываться институтами ЕС".

Согласно опросу, проведенному ранее польским исследовательским центром CBOS (Centrum Badania Opinii Spolecznej), половина польских граждан считает помощь, оказываемую в Польше беженцам с Украины, чрезмерной, а пособия - слишком высокими. В настоящее время в Польше проживают более 900 тыс. украинских беженцев.