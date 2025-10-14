В Москве планируют развивать производственную казачью кооперацию

В числе векторов развития - казачья экономика, отметил заместитель атамана Московского окружного казачьего общества Олег Пестов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Направление казачьей кооперации, которая объединит казаков занимающихся производством и реализацией сельскохозяйственной продукции, планируют развивать в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества (ВсКО) по итогам агропромышленной выставки "Золотая осень".

"У нас в планах по Московскому окружному казачьему обществу - развитие направления казачьей кооперации, то есть между казаками, которые либо являются производителями продукции, либо занимаются ее реализацией. У нас есть опыт в этом плане. Не первый год казаки занимаются приобретением, соответственно, реализацией продукции. В дальнейшем мы планируем также развивать это направление ввиду того, что казачья экономика непосредственно должна развиваться и выходить на новый уровень для того, чтобы помогать стране непосредственно в решении макроэкономических и экономических задач", - приводятся в сообщении слова заместителя атамана Московского окружного казачьего общества Олега Пестова.

Уточняется, что по приглашению атамана ВсКО Виталия Кузнецова казаки Московского окружного казачьего общества - хуторских казачьих обществ (ХКО) "Бутырский" и "Ивановское" приняли участие в XXVII агропромышленной выставке "Золотая осень - 2025", на которой представили собственную продукцию. "От хуторского казачьего общества "Ивановское" у нас чай и дикоросы, которые собирают казаки самостоятельно, потом прессуют, задают этому правильную форму, упаковывают. И от хуторского казачьего общества "Бутырский" у нас [представлены] украшения ручной работы из бисера, которые являются предметом народного промысла казачьего, с которыми мы непосредственно выступаем на других площадках, включая "Казачья станица Москва", - добавил Пестов.

Выставка "Золотая осень" проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она прошла с 8 по 11 октября в Москве и была традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. ТАСС - информационный партнер выставки.