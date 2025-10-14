МГУ занял 17-е место в мировом рейтинге вузов "Три миссии университета"

Среди учебных заведений России он лидирует

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял 17-е место в девятом выпуске глобального рейтинга "Три миссии университета", сохранив за собой с 2024 года лидерство среди российских вузов. Второе место по стране занял Санкт-Петербургский государственный университет, поднявшийся на 47-е место в топ - 2 000, сообщили ТАСС в пресс-службе рейтингового агентства Raex ("РАЭКС-аналитика").

В 2025 году в рейтинг вошли 2 000 университетов из 112 стран мира, в том числе 156 - из России.

"Лучший результат среди российских вузов по-прежнему демонстрирует МГУ имени М. В. Ломоносова, сохранивший 17-е место в топ-2000. За ним следуют Санкт-Петербургский государственный университет (поднялся с 49-го на 47-е место) и Московский физико-технический институт (переместился с 54-го на 59-е место). В новый выпуск "Три миссии университета" вошли вузы из всех федеральных округов. Общее число российских вузов выросло до 156 - это на четыре больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

По информации агентства, лидерство в рейтинге второй год удерживает Массачусетский технологический институт, сместивший в 2024 году Гарвардский университет с первого места. Следом за Гарвардом идут британские вузы Оксфорд и Кембридж. Пятое место - за Стэнфордским университетом. Состав топ-20 практически не меняется на протяжении последних трех лет.

"Дистанция между глобальным Севером и государствами БРИКС сокращается: динамика многих показателей - в пользу развивающихся стран. Количество представленных в рейтинге вузов БРИКС растет, в том числе за счет новых партнеров объединения. Если в 2021 году доля университетов БРИКС составляла 24%, то в 2025 году она превысила 32%", - сказал глава Ассоциации составителей рейтингов, советник президента Российского союза ректоров, заместитель председателя общественного совета при Минобрнауки РФ Дмитрий Гришанков.

Второй рейтинг университетов стран БРИКС, входящий в семейство "Три миссии университета", будет опубликован до конца 2025 года. Пилотный рейтинг вышел в 2024 году.

О рейтинге

Московский международный рейтинг "Три миссии университета" - принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла общественное обсуждение, в котором приняли участие представители свыше 100 университетов. Для составления рейтинга используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные (включая публичные отчеты университетов), а также на данные авторитетных международных провайдеров информации. Репутационные опросы исключены.

Формирование рейтинга инициировано Российским союзом ректоров в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Оператор рейтинга - Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности, членами которой являются ведущие рейтинговые и исследовательские центры.