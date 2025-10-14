В Московском зоопарке поселились гигантские попугаи и редкие фазаны

В пресс-службе учреждения отметили, что трагопаны Кабота довольно малочисленны в природе

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Редчайшие фазаны - трагопаны Кабота, а также гиацинтовые ара, которые являются самыми крупными попугаями в мире, прибыли в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Как и у других фазанов, у трагопанов ярко украшены только самцы, а во время ухаживания появляется длинная "сережка" с красно-синими узорами, а также голубые рожки - увидеть такую красоту удается нечасто даже в зоопарках. Всего к нам прибыло трое трагопанов - самец и две самки. Они уже освоились на новом месте и сразу выучили, где находится укрытие - чтобы вовремя скрываться от посторонних глаз. Сейчас они находятся на адаптации, вне маршрута обзорной экскурсии", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Отмечается, что трагопаны Кабота довольно малочисленны в природе, и в зоопарках нашей страны больше нигде не представлены. Их природный ареал - горные регионы Юго-Восточного Китая. Их популяция сильно рассредоточена, поэтому обмен генетического материала между группами затруднен. В Центре воспроизводства давно содержатся и размножаются другие трагопаны - Темминка и сатиры.

Что касается гианцитовых ара, отмечается что это достаточно редкие попугаи в зоопарках, они обитают в Бразилии, Боливии и Парагвае преимущественно в лесах, болотистой местности и пальмовых рощах. Насыщенный синий окрас у попугаев - редкость в животном мире. Кроме того, это не только самые крупные попугаи в мире с размахом крыльев до двух метров, но и особенно громкие, также у них огромный, мощный и сильный клюв, который помогает "вскрыть" бразильский орех - им питаются гианцитовые ара.

"Новоприбывшие - молодые птицы, у которых еще предстоит определить пол. На новом месте они освоились очень быстро, сейчас они уже близко подпускают к себе киперов, берут лакомства из рук. Новоселов уже можно увидеть на экспозиции, вместе с еще одной самкой по имени Лапочка", - добавили в пресс-службе.