МВД РФ поможет оформить документы соотечественникам из Латвии

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. МВД России готово оказать содействие в оформлении документов для урегулирования правового положения в России соотечественников, депортируемых из Латвии. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники миграционной службы МВД России в телефонном режиме готовы оказать содействие в оформлении необходимого пакета документов для урегулирования своего правового положения в Российской Федерации, а также в решении иных вопросов по направлению деятельности министерства", - написала она в Telegram-канале.

Волк напомнила, что в МВД России с прошлого года на постоянной основе действует рабочая группа, созданная для оперативного консультирования русскоязычных граждан, вынужденно покинувших территории прибалтийских государств, а также членов их семей. Контактная информация рабочей группы: bvp@mvd.ru, а также телефон: +7(495)184-20-25.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.