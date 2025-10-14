Росконгресс: итоги работы по направлениям охраны здоровья обсудят на конгрессе в Москве

Мероприятие пройдет 22-23 октября 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Расширенная деловая программа 4-го Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение" опубликована на официальном сайте мероприятия, которое состоится 22-23 октября 2025 года в Москве на площадке Национального центра "Россия". В ходе конгресса будут презентованы результаты лучших практик и инициатив в сфере здравоохранения, сообщили ТАСС в пресс-службе организатора мероприятия - Росконгресса.

"Конгресс является площадкой, на которой мы презентуем результаты лучших практик и инициатив, подводим итоги работы по ключевым направлениям отрасли здравоохранения и намечаем дальнейшие направления развития. Особенно ценно участие субъектов Российской Федерации, многие из которых представят свой передовой опыт, достойный масштабирования на всю страну", - подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба.

Среди спикеров Конгресса заявлены: министр здравоохранения РФ Мурашко, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Татьяна Яковлева, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова.

ТАСС является информационным партнером конгресса.