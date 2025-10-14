В Красноярском крае создадут логистический хаб для нужд промышленности Арктики

Он будет специализироваться на долгосрочном хранении, сортировке, погрузке и разгрузке специализированных грузов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) создаст логистический хаб в Дудинке для нужд промышленности. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Компания "Трансэко" приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству современного логистического центра в Красноярском крае, получив статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Расположенный в городе Дудинке объект начнет работу в 2027 году и будет обрабатывать специализированные грузы, в том числе автошины и материалы из резины. Основными клиентами станут крупные промышленные предприятия, работающие в регионе", - говорится в сообщении.

Новый комплекс будет специализироваться на долгосрочном хранении, сортировке, погрузке и разгрузке специализированных грузов, таких как автомобильные шины и прочие технические материалы из резины.

"Логистический центр в Дудинке - это проект, который станет важным звеном в жизнеобеспечении одного из ключевых арктических районов. Уникальность объекта заключается в его узкой специализации на материалах, критически важных для работы промышленности в условиях Крайнего Севера. Мы видим значительный спрос на такие услуги и уверены в высокой рентабельности и окупаемости проекта, в том числе благодаря льготам и преференциям режима АЗРФ, благодаря которому в Арктике созданы условия для реализации бизнес-инициатив", - отметил генеральный директор ООО "Трансэко" Сергей Рупенко.

На территории АЗРФ проекты реализуют 970 компаний-резидентов, бизнес уже ввел в работу более 270 проектов в сферах логистики, туризма и рекреации, промышленности, строительства, энергетики, авиации, медицины, общественного питания и других. Общий объем фактически осуществленных резидентами инвестиций составляет 193 млрд рублей, создано 12,3 тыс. рабочих мест.

В настоящее время в Арктической зоне Красноярского края проекты реализуют 38 резидентов, а общий планируемый объем инвестиций составляет 4,23 млрд рублей. В результате реализации проектов создается более 600 рабочих мест. Функции управляющей компании для работы с резидентами Арктической зоны на территории Красноярского края выполняет Корпорация развития Енисейской Сибири.