В фестивале "Хворостовский" поучаствуют Валерий Гергиев и Ильдар Абдразаков

Фестиваль завершится гала-концертом 5 ноября

Художественный руководитель-директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, дирижер, художественный руководитель-директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра, народный артист РФ Валерий Гергиев примут участие в фестивале искусств "Хворостовский", посвященном памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского, в Красноярске. Об этом сообщил директор фестиваля Евгений Стодушный на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы изначально ставили задачу не просто создать памятное событие, а сделать праздник, обращенный в будущее. Дмитрий Хворостовский - часть культурной идентичности Красноярска, и каждый год в день его рождения в городе происходит что-то важное для музыкальной жизни. Так, на фестивале выступят Ильдар Абдразаков, Валерий Гергиев, Лев Конторович и другие", - сказал он.

По его словам, фестиваль, который пройдет с 16 октября по 5 ноября в Красноярске, объединит крупные концертные, театральные и образовательные проекты. В программе более 30 событий, включая выступления известных музыкантов, оперные постановки, мастер-классы и выставочные проекты. "Фестиваль - это не только память, но и развитие. Он поддерживает внимание к академическому вокалу и способствует воспитанию нового поколения исполнителей", - подчеркнул директор.

Говоря об образовательном треке, заведующая кафедрой сольного пения и оперной подготовки СГИИ имени Дмитрия Хворостовского, заслуженная артистка России Вера Баранова отметила, что в этом году учебная программа станет одной из самых масштабных за 6 лет работы фестиваля. "На протяжении двух недель пройдут мастер-классы, лекции и тренинги для вокалистов, пианистов и педагогов. В Красноярск приедут преподаватели и коучи из России, Италии и Белоруссии. Мы очень рады, что образовательный трек фестиваля становится федеральной площадкой профессионального общения", - сказала она.

Ильдар Абдразаков выступит дирижером концерта открытия, который пройдет 16 октября - в день рождения Дмитрия Хворостовского. "Для меня это огромная честь. Я благодарен организаторам и всем, кто сохраняет память о Дмитрии Александровиче. Он всегда говорил, что он - русский певец, что его душа в Красноярске. И даже сегодня он нас собирает здесь", - отметил артист. Абдразаков добавил, что в качестве дирижера представит произведение Джоаккино Россини Stabat Mater. В концерте примут участие молодые исполнители и камерные хоры Красноярска и Москвы. "Это будет и молитва, и посвящение великому певцу, который продолжает объединять людей своим именем", - заключил он.

Фестиваль завершится 5 ноября гала-концертом под управлением Валерия Гергиева.