В Подмосковье в 2025 году от женщин с ВИЧ родились 257 здоровых детей

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что риск передачи болезни стремится к нулю, если следовать рекомендациям врачей Центра по профилактике и борьбе со СПИДом

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Комплексная медицинская помощь предоставляется женщинам с ВИЧ-положительным статусом в Московской области. Благодаря этому с начала года они смогли родить порядка 260 здоровых детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Современные стандарты оказания медицинской помощи позволяют женщинам с ВИЧ-положительным статусом родить здорового ребенка. Если следовать рекомендациям врачей Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, риск передачи болезни стремится к нулю. Лечение проводится бесплатно. Благодаря этому только с начала года у матерей с ВИЧ родилось 257 здоровых детей", - привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что в Московской области совместно со службой акушерства и гинекологии Центром по профилактике и борьбе со СПИДом успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 года - до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции, установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели.

Отмечается, что по вопросу обследования на ВИЧ жители Московской области могут обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.