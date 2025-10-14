Москвичам рассказали, как подготовить мотоцикл к зимнему хранению

Мотоцикл необходимо помыть, просушить, уделив особое внимание металлическим деталям, которые следует защитить от коррозии и нанести специальный силиконовый спрей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Владельцам мотоциклов в Москве следует провести полную инспекцию внешнего состояния двигателя перед отправкой техники до следующего сезона, провести ряд подготовительных процедур, а также обеспечить ему грамотное хранение для того, чтобы с открытием нового мотосезона потребовались минимальные манипуляции. Об этом ТАСС сообщил начальник управления мобильной и передвижной фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Андрей Бурков.

"27 сентября в Москве официально завершился мотосезон. С наступлением дождливой осенней погоды езда на мотоциклах может быть небезопасна из-за худшего сцепления с дорогой и мокрых листьев. Поэтому мотоциклистам рекомендуется не совершать поездки по городу, чтобы избежать попадания в ДТП. Также с появлением холодов водителям необходимо заранее подготовить мототехнику к зимнему периоду", - сказал собеседник агентства.

По его словам, грамотная подготовка мотоцикла к межсезонью является не менее важной, чем своевременное техническое обслуживание. В таком случае с наступлением нового мотосезона транспорт будет в отличном состоянии и готов к поездкам.

В первую очередь, мотоцикл необходимо помыть, просушить, уделив особое внимание металлическим деталям: их следует защитить от коррозии и нанести специальный силиконовый спрей. Важно наполнить бак бензином, добавив к нему стабилизатор. Это позволит избежать появления конденсата, а вместе с ним - ржавчины внутри бака.

На следующем этапе надо снять аккумулятор: его нужно полностью зарядить и убрать на хранение до весны, периодически проверяя уровень заряда и, при необходимости, восполняя его. Также стоит уменьшить давление в шинах, обработать цепь смазкой и поставить мотоцикл на центральную подножку. В завершение транспорт следует накрыть чехлом.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что сегодня в столице зарегистрировано порядка 110 тыс. мотоциклов, их число ежегодно увеличивается на 30%. Ежегодно в Москве проводятся мотопарады, мотофестивали и мотозаезды, которые призваны привлечь внимание жителей города к безопасности дорожного движения и мотокультуре столицы, показать, что водители автомобилей и мотоциклов должны вести себя на дороге одинаково внимательно.