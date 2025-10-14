В Дагестане запретили публикацию информации о терактах и ударах БПЛА

Установленные запреты не распространяются на деятельность органов публичной власти РФ и на официальную информацию

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов ввел запрет в регионе на публикацию информации об ударах БПЛА, терактах и нахождении сил Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В Дагестане введен запрет на публикацию информации о терактах, ударах дронов ВСУ, дислокации сил Минобороны и важной инфраструктуры. Указ об этом подписал Сергей Меликов. Он запрещает публикацию и распространение на территории региона ряда сведений, связанных с безопасностью жителей республики", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, документ также содержит данные об ограничениях распространения информации о работе сил ПВО и радиоэлектронной борьбы Минобороны РФ.

"Запрещено публиковать в СМИ, средствах массовой коммуникации и сети Интернет фото, видеоматериалы и сообщения о последствиях террористических актов и диверсий. Кроме того, нельзя распространять сведения о применении на территории Дагестана беспилотных воздушных судов ВСУ, включая данные об их типе, месте запуска, падения или траектории полета и нанесенных ими повреждениях. Установленные запреты не распространяются на деятельность органов публичной власти РФ и на официальную информацию, публикуемую этими органами в СМИ и интернете", - добавили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал указ, вводящий различные уровни реагирования в связи с проведением специальной военной операции (СВО). Максимальный уровень, подразумевающий военное положение, вводится в четырех новых субъектах Федерации, для граничащих с ними регионов предусмотрен средний уровень реагирования. Уровень базовой готовности введен в остальных субъектах РФ, но для регионов ЦФО и ЮФО предусмотрен уровень повышенной готовности.