В Севастополе стартовал форум "Путь атомщика" для школьников Энергодара

Для участников подготовлена интенсивная образовательная программа

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Трехдневный профориентационный форум "Путь атомщика" для 99 старшеклассников города-спутника Запорожской АЭС Энергодара начался в Севастополе, сообщили на станции.

Организаторы форума - Запорожская АЭС и Концерн "Росэнергоатом". Все расходы на проезд, проживание и питание участников оплачены организаторами и для их родителей бесплатны.

"Сегодня на базе Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета дан старт трехдневному профориентационному форуму "Путь атомщика". Участниками мероприятия стали 99 учеников 10-11-х классов из города Энергодара и близлежащих населенных пунктов. Форум направлен на глубокое погружение школьников в профессии, связанные с атомной энергетикой", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

Отмечается, что для участников подготовлена интенсивная образовательная программа. Она включает теоретические и практические занятия по ключевым направлениям отрасли, выполнение проектных работ в командах, решение профильных технологических кейсов, а также встречи с представителями атомной отрасли, экспертами и ветеранами.

Как подчеркнули на атомной станции, участие в форуме - это возможность для подростков "углубленно познакомиться с передовыми технологиями, определиться с будущей карьерной траекторией и получить импульс для развития в одной из самых высокотехнологичных сфер". Такие мероприятия - часть системной профориентационной работы Концерна "Росэнергоатом" по подготовке кадрового резерва для Запорожской АЭС и всей атомной отрасли России.

До воссоединения Крыма с Россией атомщиков для ЗАЭС готовил Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности (который в 2014 году вошел в состав СевГУ), с 2022 года эта работа возобновлена. Кроме того, на базе университета для абитуриентов из Энергодара проходит "Летняя школа", благодаря которой молодые люди готовятся к поступлению на профильные специальности: атомщиков, айтишников, экологов, химиков, электроэнергетиков. Выпускники школ Энергодара по целевым договорам с ЗАЭС обучаются в СевГУ для дальнейшего трудоустройства на станции. Кроме того, севастопольский вуз проводит переподготовку действующих специалистов АЭС.