На Херсонщине на капремонт школ и детских садов выделили 400 млн рублей

По нацпроектам "Молодежь и дети" и "Семья" полностью обновляют две школы и два детских сада, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 14 октября. /ТАСС/. Две школы и два садика отремонтируют в Херсонской области по нацпроектам "Молодежь и дети" и "Семья", на это выделено 400 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"На совещании с правительством Херсонской области обсудили капитальный ремонт образовательных учреждений. В 2025 году по нацпроектам "Молодежь и дети" и "Семья" полностью обновляем две школы и два детских сада. Общая сумма контрактов - 400 миллионов рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что готовность Азовской школы - 90%, подрядчик работает хорошо, и ремонт детсадов "Красная шапочка" в Геническе и "Сказка" в Красном идет по плану, его закончат к концу текущего года. "В Тавричанке строительная компания срывает сроки. Недобросовестный подрядчик попадет в черный список и вернет деньги в федеральный бюджет. Поручил главам округов лично контролировать ремонт школ и детсадов, а облдуме порекомендовал закрепить депутатов за каждым образовательным учреждением", - подчеркнул губернатор.