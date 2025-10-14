В Волгограде умер бывший командир 20-й мотострелковой дивизии генерал Акимов

Ему было 69 лет

ВОЛГОГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Бывший командир дислоцированной в Волгограде 20-й гвардейской мотострелковой дивизии генерал Николай Акимов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в региональной общественной организации "Генералы Волгограда".

"Он ушел из жизни в свой день рождения, в 69 лет. Родился 13 октября 1956 и умер 13 октября 2025 года. Настоящий боевой генерал, участвовал в боевых действиях, награжден орденом Мужества и другими госнаградами", - сказал представитель организации.

Акимов являлся ветераном боевых действий, принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. После 20-й гвардейской мотострелковой дивизии возглавлял военный комиссариат Брянской области, а с 2007 года - военный комиссариат Ярославской области.

Церемония прощания с генералом Акимовым состоится 16 октября в 10:20 мск на Центральном кладбище Волгограда.