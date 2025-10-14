В Подмосковье выберут "Народного доктора"

Голосование завершится 6 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Голосование "Народный доктор Московской области" стартовало на региональном портале "Добродел". По его итогам будут определены лучшие детский и взрослый врач любой специальности, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье стартовало онлайн-голосование по выбору "народного доктора". Жители Подмосковья могут проголосовать за любого из 26 тыс. медицинских специалистов. Победители получат денежные призы", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что голосование проходит на региональном портале "Добродел", оно завершится 6 ноября.

Отмечается, что по его итогам конкурсная комиссия определит победителей среди детских и взрослых врачей.