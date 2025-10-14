Медведев счел поддержку фронта и семей военных самой важной задачей

С начала года провели 3 тыс. мероприятий по поддержке военных, указал председатель "Единой России"

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Поддержка участников СВО, их семей и фронта в целом - это самая важная задача на сегодняшний день. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на всероссийском форуме партийного проекта "Женское движение".

"С начала года было проведено 3 000 мероприятий по поддержке наших героев. <…> Это все очень хорошо. На самом деле, это сегодня вообще самое важное, что есть", - отметил председатель партии, рассказывая о волонтерской и добровольческой деятельности в рамках "Женского движения".

Медведев указал, что поддержка фронта является не только партийным приоритетом, в это вовлечена вся страна.

"Для жен, матерей, дочерей, сестер наших бойцов это возможность действительно разделить переживания за своих близких", - добавил он. Так появились такие проекты, как "Жизнь после Победы", "По зову сердца", "Ты не одна".