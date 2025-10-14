Забег "Энергия ветра - 2025" на Ставрополье собрал более 1 тыс. участников

Временно исполняющий полномочия главы Кочубеевского муниципального округа Олег Борзов назвал мероприятие началом большого проекта по развитию спорта в округе

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 14 октября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек приняли участие в забеге "Энергия ветра - 2025", который прошел на территории крупнейшей в России ветроэлектростанции в Кочубеевском округе. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий полномочия главы Кочубеевского муниципального округа Олег Борзов.

"14 октября на территории Кочубеевской ветроэлектростанции, крупнейшей в России, состоялся первый сельский забег "Энергия ветра - 2025". Мероприятие собрало более 1 тыс. участников всех возрастов, от 5 до 70 лет, которые преодолели дистанцию в 3 км среди ветрогенераторов Кочубеевской ВЭС", - сообщил Борзов.

Судьями забега стали: директор "Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике", мастера спорта СССР международного класса, отличник физической культуры и спорта, двукратная победительница Всемирной Универсиады и бронзовый призер Игр доброй воли 1990 года Надежда Лобойко, а также директор "Спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике", мастер спорта СССР по легкой атлетике, чемпион СССР, победитель Кубка Европы и спортивный судья Всероссийской категории по легкой атлетике Алексей Олейников.

"Забег подтвердил, что Кочубеевский округ становится территорией, где выбирают здоровый образ жизни. Это начало большого проекта по развитию спорта в нашем округе, и мы намерены проводить такие мероприятия ежегодно", - прокомментировал Борзов.