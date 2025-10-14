В Тольятти переработают проект спортцентра имени Немова

За основу возьмут эскизный проект, который понравился Алексею Немову, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Яковлев

САМАРА, 14 октября. /ТАСС/. Проект гимнастического центра имени четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, который планируют строить в Тольятти, сейчас перерабатывают на основе существовавших ранее документов. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Яковлев.

"Мы подняли проект "Немов-центра" - он будет находиться в том месте, на котором и планировался несколько лет назад. Существовали три проекта - 1996 года, потом 2006 года, последний проект, который я видел, был начат в 2019 году и закончен в 2021-м. Сейчас этот проект перерабатывают. За основу возьмем эскизный проект, как центр должен выглядеть, какой Алексею Немову нравился", - сказал Яковлев.

Власти Самарской области заявляли о планах начать строительство центра спортивной гимнастики имени четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова в Тольятти в 2021 году, но этого не произошло. Спортивный объект должен был стать местом подготовки спортсменов и проведения соревнований, включая международные. В разработке проекта принимал участие сам спортсмен, в прошлом учащийся специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва ВАЗа, почетный гражданин Тольятти.

В мае 2025 года Яковлев сообщил об актуализации планов строительства "Немов-центра", но на территории Самары. В августе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с Немовым подчеркнул, что решение о строительстве объекта в Тольятти является окончательным.