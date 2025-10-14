В Коми назвали отстрел медведей вынужденной мерой безопасности

Жители призывали не убивать животных, а решить вопрос по-другому

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты Минприроды Республики Коми объяснили отстрел четырех медведей, которые обосновались в окрестностях города Микунь, вынужденной мерой, связанной с заботой о безопасности людей.

Тема отстрела медведей в Микуне вызвала широкий общественный резонанс, жители призывали не убивать животных, а решить вопрос по-другому, вывезти их подальше в лес.

"В министерство поступили многочисленные обращения от администрации города Микунь, граждан и правоохранительных органов о частых случаях появления медведей в черте дачных участков города Микунь. Животные наносят ущерб: повреждают дачные участки, ломают стены и двери домов. Зафиксированы случаи нападения на живность приусадебных хозяйств в присутствии людей, а также попытка взлома медведем двери в жилое помещение на территории одного из дачных участков СНТ "Гудок", - говорится в сообщении.

По данным специалистов, бурый медведь в населенном пункте всегда представляет опасность для жизни человека, даже при наличии у людей специальных средств, поскольку поведение дикого животного непредсказуемо. Дикие животные, которые стали регулярно появляться в населенных пунктах в поисках легкой пищи, привыкают к этому. Отучить или отпугнуть их уже невозможно. Даже при перемещении вглубь леса они рано или поздно возвращаются. У таких животных притупляется инстинктивный страх перед человеком, что создает реальную угрозу нападения хищника на людей.

"Все отстреленные медведи были взрослыми особями. Самые младшие из них были в возрасте свыше полутора лет и весили около 70 кг каждый. Распространенная в соцсетях версия о "маленьких безобидных мишках" не соответствует действительности. Принятые меры являются вынужденными, и все мероприятия проведены, в первую очередь, для сохранения жизни и здоровья людей", - подчеркнули в Минприроды.

Ранее ведомство поручило провести отстрел медведей, обосновавшихся в черте города Микунь. В сентябре в городе организовали патруль сотрудников полиции и Росгвардии из-за частных выходов медведей.