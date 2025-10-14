Липецкие строители отремонтировали кровлю котельной при школе в поселке ДНР

Специалисты полностью обновили стропильную систему и уложили новое покрытие из профнастила

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Строители из Липецкой области завершили капитальный ремонт кровли котельной при школе №2 в поселке Володарское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил журналистам губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"В ходе работ была полностью обновлена стропильная система и уложено новое покрытие из профнастила. Напомним, что новое отопительное оборудование - газовые котлы - было установлено в школе еще в 2022 году. Благодаря этому учебное заведение теперь полностью соответствует всем современным нормативам. Теперь дети могут учиться в комфортных условиях не только летом, но и в холодное время года", - сказал Артамонов.

В 2023 году липецкие специалисты также отремонтировали самый старый корпус школы, который был построен в 1957 году, добавил губернатор.

"Важно отметить, что ремонт здесь проводился впервые: в обновленных классах теперь занимаются более 200 учеников 5-11 классов", - сказал Артамонов.

Помимо этого, в 2025 году строители области отремонтировали в образовательном учреждении корпус-пристройку 1978 года для начальных классов, а также благоустроили пришкольную территорию, сообщил губернатор.

"Поддержка жителей ДНР - это наша общая, важная задача. Системная работа, которую мы ведем вместе со строителями Липецкой области, - это не разовые акции, а вклад в будущее. Обеспечить детям комфортные, современные условия для учебы - значит дать им уверенность в завтрашнем дне, возможность расти, развиваться там, где они родились", - сказал Артамонов.