Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме

Процедура займет пять дней

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты начали готовить к зимнему периоду фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

"Это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Вначале сооружение тщательно промоют с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства. Эта процедура займет пять дней, будут задействованы пять бригад и столько же поливомоечных машин. После завершения очистки приступим непосредственно к работам по консервации фонтана, они включают, в том числе, демонтаж форсунок и подводных светильников, установку заглушек и защитных элементов в чаши", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.

Отмечается, что фонтанный комплекс "Годы войны" располагается на главной аллее Парка Победы на Поклонной горе. Он состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш, сделанных из темно-красного гранита, в каждой бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество - 225 - столько недель длилась Великая Отечественная война.