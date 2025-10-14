В отелях курорта "Архыз" забронировали почти 60% мест на начало зимнего сезона

На курорте функционируют 4,3 тыс. мест размещения

ЧЕРКЕССК, 14 октября. /ТАСС/. Почти 60% номерного фонда всесезонного горного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) забронировано на декабрь - начало нового горнолыжного сезона, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Загрузка номерного фонда "Архыза" на декабрь - первый месяц зимнего сезона уже составила около 60%", - сказали в пресс-службе.

На курорте функционируют 4,3 тыс. мест размещения, к 2030 году их количество планируется увеличить почти до 19 тыс.

Горнолыжный сезон на "Архызе" обычно длится с декабря по апрель. В 2024 году за всю историю курорта состоялось самое раннее открытие зимнего сезона - катание на сноубордах и горных лыжах началось 15 ноября. Это стало возможным благодаря ранним снегопадам и современному техническому оснащению по оснежению трасс курорта.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.