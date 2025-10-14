Минобрнауки: почти у половины абитуриентов вузов РФ есть книжка волонтера

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова заявила, что добро заложено в ДНК россиянина

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Почти каждый второй абитуриент российских вузов имеет личную книжку волонтера. Об этом сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению в регионах России выездной образовательной программы "Добрый день".

"У студентов ценность волонтерства настолько сильно выражена и понимаема, что есть очень большой запрос на то, чтобы делать добрые дела практически на постоянной основе, чему мы очень радуемся. Анализируя абитуриентов, которые к нам приходят на первый курс, мы видим, что практически каждый второй имеет книжку волонтера. Это означает, что ребята уже в школе сталкиваются с волонтерством и готовы дальше помогать и создавать добро вокруг себя", - сказала она.

Кроме того, замминистра отметила, что добро заложено в ДНК россиянина. По ее словам, именно искренняя благодарность за доброе дело стимулирует молодежь больше заниматься волонтерством.

Выездная образовательная программа "Добрый день" реализуется экосистемой Добро.рф на базе Академии развития гражданского общества "Добрино". В 2025 году программа охватывает 20 регионов России.