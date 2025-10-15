Статья

Символ новой жизни в Запорожье: как аисты провожают военкоров на фронт

В геральдике аисты являются символом патриотизма, как и в славянской культуре. А что означают аисты, провожающие тех, кто отправляется на фронт, — в материале ТАСС

Александр Полегенько — крымчанин и опытный фотограф. В зоне специальной военной операции (СВО) работает с 2023 года. До этого была "Крымская весна" в 2014 году, где запечатлел немало кадров из тех исторических дней. Сейчас он в Запорожской области, где в его объектив попадают боевые действия. В главных героях люди: российские военнослужащие и мирные жители, и локации: города и поселки. А еще животные, которые на фоне военных будней кажутся чем-то аномальным, но одновременно дарят надежду.

Так, внимание Александра по дороге на фронт из Мелитополя в Токмак привлекло гнездо на столбе. Оказалось, в нем обитают аисты. Фотограф признается, что первый раз в жизни увидел их именно здесь, в зоне боевых действий.

Птицы провожают Александра на фронт, а также встречают его на обратном пути домой.

"Это моя отдушина на СВО. Потому что отключается мозг, когда ты видишь птицу, красоту", — признается Александр.

Для нашего военкора аисты стали символом, который олицетворяет его душу. Снимает он это гнездо каждый раз, как едет на фронт.

"Сейчас такие условия, что ты едешь на съемку, а где гарантия, что вернешься? Ее нет. Потому что за счет того, что Запорожье — это степи и у нас много БПЛА и FPV летает, —неизвестно, где тебя может достать", — добавляет Александр.

Согласно энциклопедии символов Рошаля, аист у славян — символ родины, любви к родной земле и родному дому. Наказание за нанесенную обиду аисту (разорение гнезда или убийство птицы) — огонь, испепеляющий дом убийцы или его самого.

В христианстве же аист — символ чистоты, целомудрия, благочестия и бдительности. Согласно легенде, аист назван так из-за крика "styrca! styrca!" — "крепись! крепись!", которым он подбадривал Христа. Аисты являются символом начала чего-то нового и светлого, а также наступления весны. Но надежду на лучшее они дарят в любое время года.

