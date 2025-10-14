Родственникам погибших в ходе СВО жителей Баксана передали награды

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Награды жителей города Баксана в Кабардино-Балкарии (КБР) Астемира Гендугова и Аслана Дударова, погибших в ходе специальной военной операции, переданы родственникам. Указом президента их посмертно наградили медалью "За отвагу" и медалью Суворова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В городском округе Баксан состоялось вручение государственных наград родственникам героев СВО. Указами президента России медалью "За отвагу" награжден пропавший без вести Астемир Гендугов, а медалью Суворова (посмертно) - Аслан Дударов", - рассказали в пресс-службе.

Награды родным участников специальной военной операции вручили глава администрации городского округа Баксан Хачим Мамхегов, представители военкомата и фонда "Защитники Отечества".

"Благодарю вас за воспитание достойных сыновей Отечества. Мы всегда готовы вам оказать поддержку и помощь", - сказал Мамхегов, обращаясь к родственникам погибших.