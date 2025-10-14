В Метрогородке построят дорожную связку с МСД

Также на улицах установят современные остановки, переложат инженерные сети, благоустроят территорию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Дорожная связка с Московским скоростным диаметром (МСД) появится в районе Метрогородок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Проведем реконструкцию дорог в одной из крупнейших бывших промзон Москвы - Калошино, в районе Метрогородок. Обновим участок Открытого шоссе и Тагильскую улицу до улицы Николая Химушина и далее до Проектируемого проезда №2277. В районе Пермской улицы появится новая связка с Московским скоростным диаметром. <…> Завершить работы планируем в 2028 году", - написал мэр.

По его словам, также на улицах установят современные остановки, переложат инженерные сети, благоустроят территорию. "Маршруты наземного транспорта будут скорректированы для связи новых жилых комплексов со станциями рельсового каркаса. В результате транспортная доступность Метрогородка значительно вырастет. Это особенно важно для активно развивающихся территорий Калошино, где сегодня живут около 40 тыс. человек", - добавил Собянин.