В КБР в санатории оздоровятся порядка 150 детей участников СВО

Для каждого ребенка разработали индивидуальную 21-дневную программу

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Около 150 детей участников специальной операции из Кабардино-Балкарии (КБР) пройдут лечение и оздоровление в одном из санаториев в курортной зоне города Нальчика, сообщили в Минздраве КБР.

"В санатории "Звездочка" оздоравливаются дети участников СВО. Фонд "Защитники Отечества" и санаторий запустили программу по оздоровлению детей военнослужащих. По соглашению о сотрудничестве, 16 ребят уже начали курс лечения", - сообщили в ведомстве.

В Минздраве КБР ТАСС пояснили, что программа рассчитана до сентября 2026 года.

Всего же санаторий планирует принять около 150 детей. Для каждого ребенка разработана индивидуальная 21-дневная программа. Она включает медицинское лечение, обучение в начальной школе на базе санатория, культурные и образовательные мероприятия.