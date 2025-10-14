В ЛНР открыли первый в Донбассе и Новороссии современный вузовский стадион

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Первый в Донбассе и Новороссии современный вузовский стадион, возведенный специалистами ППК "Единый заказчик", открылся в Луганском государственном университете им. Владимира Даля, передает корреспондент ТАСС.

В открытии нового стадиона приняли участие глава правительства ЛНР Егор Ковальчук, замминистра строительства и ЖКХ России Алмаз Хусаинов и замминистра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов. Вместе с ректором Далевского вуза Виктором Рябичевым они перерезали символическую красную ленту. После чего новый спортивный объект освятил митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон.

"Аналогичного объекта в Луганске нет. Это супер-стадион, это суперграндиозная спортивная площадка. Республика гордится этой площадкой. <…> Мы единственный вуз среду вузов всех двух республик и двух освобожденных областей у кого такой современный стадион", - сказал журналистам ректор Далевского университета Виктор Рябичев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Ковальчук отметил, что ранее на месте нового стадиона ранее был пустырь. "Все сделано достаточно энергично, с высоким качеством. Стадион получился великолепный. Я думаю, что для университета это очень хорошая точка притяжения. Потому что нужно не только в кабинете учиться, нужно развиваться физически, соревноваться. <…> Получается такой очень хороший, красивый район: храм рядом, жилой комплекс, университет - это то самое, что называется комфортной городской средой", - сообщил он журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Хусаинов в свою очередь заявил, что Минстрой РФ на территории Донбасса и Новороссии ремонтирует и возводит как образовательные объекты, так и объекты здравоохранения, сферы ЖКХ, дорожной инфраструктуры, а также ведет жилищное строительство. "Такие объекты (отремонтированные и возведенные объекты инфраструктуры - прим. ТАСС) у нас ежегодно открываются десятками вообще в целом на территории Донбасса и Новороссии", - сообщил он журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Про стадион и первый матч

После церемонии открытия представители властей ЛНР, Минстроя РФ и Минобразования РФ высадили несколько деревьев на территории нового спортивного объекта - на аллее строителям и студентам. Затем чиновники сыграли в футбольный матч с ФК "Далевец". Как отметил Рябичев, "Далевец" вышел в высшую лигу футбольных клубов вузов РФ.

Специалисты ППК "Единый заказчик" менее чем за год обустроили открытый спорткомплекс по всем современным требованиям. На стадионе - футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, большого и настольного тенниса, воркаута и йоги. Также обустроены велодорожки, зоны с навесами для отдыха и трибуна для зрителей, большая освещенная прогулочная зона. Как сообщил Рябичев, стадион также будет открыт для посещения всем жителям региона с 07:00 до 19:00 мск, при этом его территория будет охраняться.