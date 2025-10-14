Андрей Кондрашов выступит модератором пленарной сессии ЭКГ-форума "СО.ЗНАНИЕ"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/ Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов выступит модератором пленарной сессии ЭКГ-форума "СО.ЗНАНИЕ", который пройдет 17 октября в Нижнем Новгороде.

Мероприятие состоится при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе и правительства Нижегородской области.

В рамках деловой программы форума запланировано более 20 сессий, посвященных вопросам экономики, социальной политики, демографии и экологии. Главной станет пленарная сессия "Экономическая эффективность и социальная справедливость. Вклад бизнеса в развитие страны", на которой будут обсуждаться стратегия и инициативы ответственного бизнеса в России.

Форум завершится награждением лидеров ЭКГ-рейтинга Приволжского федерального округа. Нижегородская область стала первой в округе, приняв закон о развитии ответственного ведения бизнеса, позволяющий компаниям с высоким ЭКГ-рейтингом получать меры поддержки.

Форум пройдет при поддержке правительства Нижегородской области и аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО. Партнеры мероприятия - Сбер и "Россети Центр и Приволжье", бизнес-партнер - "Русполимет".