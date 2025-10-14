В Вологодской области увеличили объем цифровизации госуслуг

Регион достиг показателя цифровой зрелости в 91,1%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Власти Вологодской области увеличили объем перевода государственных услуг в цифровой вид в шесть раз - с восьми до 50 в этом году по сравнении с показателем прошлого года. Регион достиг показателя цифровой зрелости в 91,1%, сообщила пресс-служба губернатора Георгия Филимонова по итогам прошедшей в Москве встречи главы региона с заместителем председателя правительства России - руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко.

"Говорили с Дмитрием Юрьевичем и о цифровизации Вологодской области - этому направлению уделяем особое внимание. По итогам2024 года достигли значения показателя цифровой зрелости - 91,1%, а в рейтинге руководителей цифровой трансформации в июне этого года поднялись с 74-го на 14-е место по России. Одна из наших приоритетных задач - перевод услуг в цифровой вид. В 2024 году перевели в электронный вид всего восемь услуг, в текущем году - 50", - привела пресс-служба слова Филимонова.

В сфере предоставления цифровых услуг для граждан Вологодская область занимает седьмое место в России по уровню удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронной форме и восьмое место в стране по использованию портала "Госуслуги". При этом доля граждан, хотя бы раз воспользовавшихся электронными услугами и сервисами портала за девять месяцев, составила 81%.

Участники встречи обсудили ряд важных вопросов развития Вологодской области, в том числе реализацию национальных проектов. "Наш регион демонстрирует высокие достижения реализации нацпроектов. По 11 из 13 проектов обеспечили 100% достижение показателей. Благодарю Дмитрия Юрьевича за продуктивный диалог и поддержку инициатив региона", - сказал губернатор.

Вологодская область занимает первое место в рейтинге по брендированию и QR-кодированию, качеству управления рисками национальных проектов, в первом полугодии 2025 года - второе место по уровню достижения нацпроектов, а в первом квартале 2025 года - третье место по качеству управления нацпроектами. Находится на третьем месте по информационному освещению национальных проектов, а по итогам 2024 года - на четвертом месте по эффективности контрольной (надзорной) деятельности.