В Ингушетии в башенном комлпексе "Вовнушки" выявили 71 исторический памятник

Заявления по каждому объекту будут направлены в региональный комитет по охране объектов культурного наследия для включения их в реестр

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 15 октября. /ТАСС/. Более 70 исторических памятников обнаружили специалисты компании "АСМ групп" в горах Ингушетии на территории средневекового башенного комплекса "Вовнушки". Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Команда "АСМ групп" закончила работы по изучению и выявлению построек и стел на башенном комплексе "Вовнушки". В существующем реестре находятся 16 объектов культурного наследия, включая боевые и жилые башни. Специалисты "АСМ групп" выявили на комплексе "Вовнушки" еще 71 исторический памятник, обладающий признаками объекта культурного наследия, среди которых - уникальные строения и стелы", - говорится в сообщении.

Как уточняется, заявления по каждому объекту будут направлены в региональный комитет по охране объектов культурного наследия для включения их в реестр.

"Надеемся, что в течение 90 рабочих дней еще 71 объект юридически станут выявленными объектами культурного наследия РФ и займут свое достойное место среди других уникальных памятников страны. "АСМ групп" продолжает работы по выявлению неучтенных исторических построек на территории горной Ингушетии и внесению их в создаваемую компанией при поддержке благотворительного фонда "Сафмар" - Единую электронную базу памятников Ингушетии", - сообщает компания.

Средневековый комплекс оборонно-сторожевых башен Вовнушки относится предположительно к XVII-XVIII векам, он построен на остроконечных вершинах обрывистых скальных утесов и состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы и одна - на противоположной. В древности они соединялись подвесным мостом. В 2008 году замковый комплекс стал финалистом конкурса "Семь чудес России".

Зимой 2023 года в Ингушетии начали реализацию десятилетней программы по развитию горного Джейрахского района. Планируется, что при поддержке благотворительного фонда "Сафмар" за это время в горах отреставрируют средневековые башни и древние храмы, а также будет создана туристическая инфраструктура.