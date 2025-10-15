Военкоматы активно применяют электронные повестки для призыва граждан

Граждане также могут посмотреть информацию о себе и просмотреть повестки на портале госуслуг, рассказал заместитель начальника организационно-мобилизационного управления МВО полковник Игорь Головач

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Многие призывники Московского военного округа (МВО) в ходе осеннего призыва граждан на военную службу 2025 года получили электронные повестки, о чем им направили уведомления через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщил заместитель начальника организационно-мобилизационного управления (ОМУ) МВО полковник Игорь Головач.

"Осенний призыв проводится с использованием единой государственной системы. Изменен механизм доведения повесток гражданам. Теперь граждане наряду с бумажными повестками получают и электронные. Кроме того, граждане могут посмотреть информацию о себе, а также ознакомиться с повестками, которые направлены в их адрес", - сказал он в ходе брифинга, посвященного осеннему призыву граждан на военную службу.

Он уточнил, что осенняя призывная кампания проводится с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета", а информация о направлении гражданам электронных повесток вносится военными комиссариатами в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток. В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к гражданину, согласно Федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки.

Осенью 2025 года из Московской области для прохождения военной службы по призыву отправятся около 7 тыс. человек.