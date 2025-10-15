ВЦИОМ: более 50% россиян допускают разницу 5-10 лет в отношениях

Разницу в 15 лет считают допустимой 7% опрошенных граждан

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Примерно две трети россиян (67%) считают, что разница в возрасте не более 5-10 лет между партнерами допустима для отношений и брака. Об этом сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра ВЦИОМ.

По данным опроса, результаты которого есть в распоряжении РБК, одна треть россиян (33%) допускает разницу в возрасте между партнерами не более пяти лет, а другая - не более десяти. Также 7% опрошенных считают допустимой разницу в 15 лет, разрыв больше этого значения допускают 3% россиян.

78% опрошенных считают приемлемой ситуацию, в которой в отношениях и браке мужчина старше женщины на 15-20 лет. При этом 59% россиян допускают такую же разницу в возрасте, но когда в паре женщина старше мужчины.

Как приводит РБК данные специалистов ВЦИОМ, для большинства россиян разница в 15-20 лет представляется скорее проблемой, чем нормой. Пятая часть россиян (20%) выразила мнение, что возраст не имеет значения.

В телефонном опросе центра приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.