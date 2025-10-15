Крупнейший алмаз Европы может пополнить Алмазный фонд РФ

Судьбу кристалла определят после проведения первичной оценки, сообщили в "АГД Даймондс"

АРХАНГЕЛЬСК, 15 октября. /ТАСС/. Самый крупный из найденных в Европе алмазов может пополнить Алмазный фонд России, сообщили ТАСС в "АГД Даймондс". На месторождении имени Владимира Гриба, которое разрабатывает компания в Мезенском районе Архангельской области, был найден камень весом 340 карат.

"Алмазы передаются в Гохран России для проведения специальной оценки, которая включает в себя классификацию и первичную оценку. После проведения оценки определяется дальнейшая судьба кристалла. В некоторых случаях в отношении них может быть принято решение о направлении в Алмазный фонд России", - сказали в "АГД Даймондс".

Как отметили в компании, условия кристаллизации алмазов в трубке им. В. Гриба благоприятны для формирования кристаллов с высокими геммологическими показателями. С 2017 года на месторождении было извлечено 48 алмазов ювелирного качества весом более 50 карат.

"Но камень такой массы, конечно, явление для региона уникальное. До сих пор, все крупнейшие находки приходились на Якутию, - отметили в АГД. - По результатам предварительной классификации специалисты относят кристалл ко второму типу малоазотных алмазов - редкой категории, на долю которой приходится менее 2% от общего числа природных камней. Найденный алмаз сочетает в себе исключительные качественно-цветовые характеристики, такие как высокие цвет и прозрачность в сочетании с практически полным отсутствием внутренних дефектов".

На дату извлечения данного алмаза добыча велась на глубине карьера порядка 350 м от дневной поверхности.

Как рождаются алмазы

По одной из наиболее распространенных научных версий, кимберлитовые трубки - своеобразные вулканические жерла, по которым из недр земли прорвалась некогда расплавленная, переполненная газами и насыщенная углеродом магма. Подъем магмы к поверхности не был спокойным и ровным: твердые породы сопротивлялись разрыву, верхние части магмы, застывая, закупоривали жерла, и это приводило к гигантским взрывам. Развивалось колоссальное давление, под влиянием которого содержавшийся в магме углерод выкристаллизовался в форме алмазов.

Как камень весом более 50 карат, этот алмаз получит собственное имя. "Как и каждый камень весом более 50 карат, добытый на месторождении им. В. Гриба, этот алмаз обретет имя - в честь выдающейся исторической личности или памятной даты", - добавили в компании.

Предыдущий самый крупный камень весом 222,09 карат был обнаружен в мае 2019 года, он получил имя в честь Владимира Гриба - геолога, одного из первооткрывателей месторождения алмазов им. М. Ломоносова.

В Архангельской области расположены единственные алмазные месторождения в Европе. В регионе два месторождения алмазов: имени М. Ломоносова в Приморском округе, его разрабатывает "Севералмаз", и имени В. Гриба в Мезенском округе, которое разрабатывает "АГД Даймондс".