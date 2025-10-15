В зоопарке на Байкале родился редкий дикобраз-альбинос

В зоопарке пояснили, что в дикой природе такие животные были бы легкой добычей для хищников из-за своей заметности

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 15 октября. /ТАСС/. Дикобраз редкого белого окраса родился в зоопарке на берегу озера Байкал. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского зоопарка.

"Альбиносы среди дикобразов встречаются крайне редко: из-за отсутствия меланина их иглы и щетина абсолютно белые, а глаза имеют характерный красноватый оттенок", - говорится в сообщении.

В зоопарке пояснили, что родилось два дикобраза, один из которых альбинос. "В дикой природе такие животные были бы легкой добычей для хищников из-за своей заметности. Однако в условиях зоопарка детеныши находятся в полной безопасности и имеют все шансы на здоровое развитие", - пояснили в зоопарке.

Сибирский зоопарк возник в начале 2000-х годов на берегу озера Байкал. Задача парка - показать видовое разнообразие животного мира Прибайкалья. Также в зоопарке есть и редкие животные.