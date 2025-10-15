Бурятия направит 1,6 млрд рублей на центр протезирования и автобусы

Также средства дальневосточной субсидии пойдут на обновление исторического здания в центре Улан-Удэ и на продолжение возведения защитной дамбы

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 15 октября. /ТАСС/. Дополнительные 1,6 млрд рублей дальневосточной субсидии, выделенные Бурятии, позволят построить в регионе центр протезирования, обновить историческое здание в центре Улан-Удэ, закупить 36 автобусов и продолжить возведение защитной дамбы в столице республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Таковы результаты правкомиссии под председательством вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева. Его решением Бурятии одобрено выделение 1,6 млрд рублей по линии президентской дальневосточной субсидии", - сообщил Цыденов.

Он пояснил, что часть средств пойдет на строительство межрегионального центра протезирования для помощи бойцам, возвращающимся со специальной военной операции с ранениями. "У нас будем и производить протезы, и ремонтировать, и обслуживать. А также проводить реабилитацию и обучение ребят ими пользоваться", - уточнил Цыденов.

Также на средства субсидии продолжится строительство защитной дамбы в городе Улан-Удэ, будет закуплено 36 новых автобусов для городского общественного транспорта.

"Начнем ремонт Гостиных рядов в Улан-Удэ. Крышу, фасады, колонны - все отремонтируем и приведем в достойный вид. Будет создано пространство для притяжения туристов, для семейных прогулок горожан, наши представители малого бизнеса смогут в комфортных условиях представлять свою продукцию", - написал глава Бурятии.