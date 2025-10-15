Тува выполнила план по заготовке кормов для скота почти на 100%

По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, несмотря на все сложности, делается все возможное, чтобы предстоящая зимовка прошла благополучно для скота

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Аграрии Тувы, которая является одним из лидеров в России по скотоводству, выполнили план по заготовке кормов на 98,9%. Об этом в своем канале в Max сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

По данным Среднесибирского УГМС, этим летом в Туве наблюдалась аномально жаркая погода. Температура воздуха днем достигала плюс 37 градусов. Жара привела к росту лесных пожаров в республике. В регионе дважды вводили режим ЧС регионального характера в лесах.

"Обсудили ход кормозаготовок в республике. Это лето тоже выдалось засушливым и жарким, что осложнило ситуацию с кормозаготовками в ряде кожуунов. Но общими усилиями республика сумела выполнить план по заготовке кормов на 98,9%. Заготовлено 215 025,7 тонн сена. По предварительным данным, мы не получили урожай почти с 5 тыс. га посевных полей. Кормозаготовительная кампания полностью завершена в 15 муниципальных образованиях, в том числе план перевыполнили Кызылский, Тандинский и Тоджинский кожууны (районы - прим. ТАСС)", - написал Ховалыг.

По словам главы Тувы, несмотря на все сложности, делается все возможное, чтобы предстоящая зимовка прошла благополучно для скота. "Проводится работа по созданию резерва кормов: заготовлено 901 тонна кормов для муниципального резерва и 245 тонн кормов для республиканского резерва. Поручил Минсельхозу республики проработать вопрос оптимизации маршрутов и доставки кормов из соседних регионов для гарантированного выполнения плана, а также взять под особый контроль работу администраций отстающих кожуунов по заключению договоров с другими кожуунами и соседними регионами для закупки недостающего объема кормов", - добавил Ховалыг.

Тува - один из лидеров России в скотоводстве. На территории региона содержится более 1,5 млн голов мелкого и крупного рогатого скота. В регионе выращиваются, в том числе, редкие для России сельскохозяйственные животные яки и верблюды.