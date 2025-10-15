В Дагестане напишут диктант на 14 языках народов республики

Акция направлена на поддержку и развитие родных языков, повышение грамотности, сохранение культурных традиций

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Диктант на 14 языках народов Дагестана пройдет в регионе 21 октября. Об этом сообщает министерство образования и науки Дагестана.

"21 октября в 11:00 в муниципалитетах всей республики состоится ежегодная республиканская просветительская акция. Участники смогут написать диктант на одном из 14 языков народов Дагестана: аварском, агульском, азербайджанском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, ногайском, русском, рутульском, табасаранском, татском, цахурском и чеченском", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция направлена на поддержку и развитие родных языков, повышение грамотности, сохранение культурных традиций и этнического самосознания народов, проживающих в Дагестане.

"Проект способствует повышению уровня грамотности, привлекает внимание общества к вопросам сохранения родных языков и акцентирует внимание на важнейшей роли преподавателей в этом процессе. Кроме того, он предоставляет каждому участнику возможность проверить свои знания", - добавили в пресс-службе министерства.