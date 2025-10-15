Комитет ГД поддержал суточный лимит штрафов за отсутствие ОСАГО

Сейчас автомобилистов могут штрафовать каждый раз, когда отсутствие страховки фиксирует камера

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал в первом чтении законопроект, который предусматривает штрафы для автовладельцев без полиса ОСАГО только раз в день. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Комитет является соисполнителем по законопроекту. Поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Законопроект должен пресечь практику повторных штрафов в течение дня за вождение без ОСАГО, указал Аксаков в своем Telegram-канале. "Штраф за езду без страхового полиса будут выписывать не чаще одного раза в сутки. Сейчас же распространены ситуации, когда в течение одного дня автомобилисту может прилететь несколько штрафов, если отсутствие страховки зафиксировали разные камеры видеофиксации", - пояснил он.

Разработка законопроекта обусловлена проводимыми силами Банка России, Минфина России, МВД России и Российского Союза Автостраховщиков мероприятиями по разработке дополнительного механизма контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, заключающегося в осуществлении проверок наличия действующих договоров ОСАГО с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, говорится в пояснительной записке.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.