В Феодосии после атаки БПЛА не выявили превышений вредных веществ в воздухе

Радиационный фон также в пределах нормы

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе не выявил превышений гигиенических нормативов в атмосфере в Феодосии после атаки БПЛА на нефтебазу в ночь на 13 октября. Об этом сообщил глава администрации города Феодосии Владимир Ким в своем Telegram-канале.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии, произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе" проводится отбор и исследование проб атмосферного воздуха, а также измерение радиационного фона на границе ближайшей жилой застройки и нормируемых объектов. <...> В исследованных пробах атмосферного воздуха во всех контрольных точках по всем исследуемым веществам превышений гигиенических нормативов не обнаружено. Радиационный фон в пределах нормы", - написал Ким.

Глава администрации Феодосии уточнил, что с 6 октября всего исследовано 49 проб атмосферного воздуха на показатели оксид углерода, оксид азота, сероводород, предельные углеводороды, ароматические циклические углеводороды и производные бензола (фенол), формальдегид, взвешенные вещества, диоксид серы.

"Также на сегодняшний момент хочу вас уверить, угрозы распространения огня с объекта отсутствуют. Поэтому переживаний у вас не должно быть", - отметил Ким в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.