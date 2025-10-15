Министр здравоохранения Владимирской области не жалуется на условия в СИЗО

Валерия Янина обвиняют в превышении должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 15 октября. /ТАСС/. Жалоб на условия содержания в СИЗО у министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, нет. Об этом сообщил ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Сергей Яжан.

"Никаких жалоб и обращений не было", - сказал Яжан.

Ранее в следственном управлении СК России по региону сообщили о завершении расследования уголовного дела по обвинению министра здравоохранения Владимирской области в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности). Дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый, занимая должность главного врача Александровской районной больницы, потребовал от подчиненной ежемесячно передавать ему по 20 тыс. рублей из заработной платы, продолжив это требовать и после назначения министром здравоохранения. С сентября 2022 года по декабрь 2024 года женщина передала ему 540 тыс. рублей как лично, переводом денежных средств на счет, так и через иных работников. Аналогичным образом с марта по июль 2024 года обвиняемый получил 100 тыс. рублей от другого сотрудника больницы.

11 декабря 2024 года министр был задержан в служебном кабинете сотрудниками УФСБ, в помещении были обнаружены и изъяты 100 тыс. рублей и 6 тыс. €, на которые по ходатайству следователя СК наложен арест. Вину по предъявленному обвинению фигурант не признал, давать показания отказался. По делу осмотрены движения средств по расчетным счетам, мобильные телефоны участников, материалы оперативно-разыскной деятельности и иная документация, проведены допросы и очные ставки, выполнены иные следственные действия.