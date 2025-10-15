ВОЗ: более 3 млрд людей в мире страдают неврологическими расстройствами

Многие из таких заболеваний можно предупреждать и эффективно лечить, отметил помощник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Джереми Фаррар

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 15 октября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно уделить больше внимания страдающим от неврологических расстройств, которых насчитывается более 3 млрд. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ констатировала, что на настоящий момент "менее одной трети стран мира приняли политику по борьбе с растущим бременем неврологических расстройств, ежегодно уносящих жизни 11 млн человек". Такими расстройствами "на сегодняшний день страдают более 3 млрд человек - более 40% мирового населения".

"Более трети людей в мире страдают нарушениями, затрагивающими головной мозг, и мы должны сделать все от нас зависящее для более широкого оказания необходимой им медицинской помощи", - заявил помощник генерального директора ВОЗ Джереми Фаррар. Многие из неврологических заболеваний, подчеркнул он, "можно предупреждать и эффективно лечить, однако большинству людей лечебно-профилактическая помощь недоступна, особенно в сельской местности и районах с неразвитой инфраструктурой", подчеркнул он.

Среди ведущих неврологических причин смерти и инвалидности в докладе названы инсульт, неонатальная энцефалопатия, мигрень, болезнь Альцгеймера и другие деменции, диабетическая нейропатия, менингит, идиопатическая эпилепсия, неврологические осложнения недоношенности, расстройства аутистического спектра и онкологические заболевания нервной системы. Эти заболевания "ложатся тяжелым бременем на бедные страны, которые более чем в 80 раз отстают от экономически развитых стран по обеспеченности неврологическими кадрами".

В подготовке доклада участвовали только 53% государств - членов ВОЗ (102 из 194), и "это уже говорит о том, как мало внимания уделяется вопросам неврологии", отметили авторы исследования. Лишь 32% стран "приняли национальную политику по профилактике и лечению неврологических расстройств, и только 18% сообщили, что выделяют специальное финансирование на эти цели". В итоге системы здравоохранения "страдают несогласованностью, испытывают нехватку ресурсов и не способны реагировать на нужды пациентов и их семей".

ВОЗ призвала мировое сообщество "уделять приоритетное внимание здоровью головного мозга и как можно быстрее принять согласованные меры для расширения охвата научно обоснованной неврологической помощью".