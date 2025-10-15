На фестивале Достоевского в Великом Новгороде победитель конкурса экскизов заберет миллион

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 октября. /ТАСС/. Победитель конкурсной программы "Перспектива" Международного фестиваля театральных искусств Ф. М. Достоевского получит один миллион рублей для реализации своего замысла на одной из российских сцен, сообщили ТАСС организаторы фестиваля. Всего в рамках программы покажут пять эскизов еще не завершенных постановок независимых театральных коллективов.

"Показы эскизов еще не завершенных постановок независимых театральных коллективов в рамках конкурсной программы "Перспектива" пройдут 1 и 2 ноября. Профессиональное жюри выберет победителя, который получит один миллион рублей для реализации своего замысла на одной из российских сцен", - сообщили организаторы.

По словам куратора программы Станислава Беляева, все выбранные эскизы - разные по жанру, по художественным средствам, по стилю, но каждый по-своему необычен. Среди участников этого года не только начинающие режиссеры, но и уже состоявшиеся профессионалы. В жюри вошли: историк театра, ректор ВТУ им. Щепкина Борис Любимов, директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн, театральный режиссер Нина Чусова, режиссер, актер театра Дмитрий Сердюк.

В программе: спектакль Общества любителей одного узкоколейного паровоза "Вверх Пятами" - режиссер Ирина Криворукова, инсценировка сказки А. С. Пушкина "Золотой петушок" от художественного руководителя частного театра "Револьвер", режиссера Сергея Власова, эскиз "Старые фокусы" по мотивам пьесы А. Н. Арбузова "Старомодная комедия", в котором режиссер и актриса Юлия Хлынина обратится к советской классике, а также эскиз "Три" - режиссер Екатерина Половцева предложит свой взгляд на героиню чеховских "Трех сестер" Наташу, обратится к Чехову. Кроме того, режиссер Галина Бызгу покажет эскиз моноспектакля "Шапито Шарлотты".

По словам генерального продюсера фестиваля Максима Королева, программа открывает возможность увидеть множество новых, ярких имен - тех, кто, еще не успел стать широко известным, но обладает огромным творческим потенциалом. "Нам важно поддержать этих талантливых людей, помочь им раскрыться, найти свой голос на сцене", - отметил он.

"Театр по своей природе должен искать, пробовать, открывать новые пути, смотреть в будущее. Да, порой такие работы могут показаться слишком смелыми или даже вызывающими, но именно в этом - сила живого искусства. Главное - сохранять уважение и к великой русской классике, и строить спектакли на искренней к ней любви", - отметил президент театрального фестиваля, актер Михаил Пореченков.

Фестиваль Достоевского - один из старейших в России, он проводится с 1992 года. За годы его проведения в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии. Он пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта

XXIX Международный фестиваль театральных искусств Ф.М. Достоевского пройдет в Великом Новгороде и Старой Руссе.