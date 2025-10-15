В Магадане 20 семей приезжих специалистов получили ключи от новых квартир

В регионе арендаторам предоставят более тысячи квартир по президентской программе

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Приехавшим в Магаданскую область на работу в правоохранительных структурах, здравоохранении и образовании 20 семьям выдали квартиры в арендном жилье, сообщили ТАСС в областном правительстве.

"Сегодня очень важный для Магаданской области момент - вручение ключей в рамках заселения первого арендного дома. Уверен, что станет хорошей традицией каждый год вручать ключи специалистам, приехавшим для работы в Магаданскую область. По мере развития строительства, это будут не только вновь прибывшие, но и молодые специалисты, которые получили образование в Магаданской области и приняли решение работать здесь по специальности", - цитирует пресс-служба слова губернатора Магаданской области Сергея Носова.

По его словам, нехватка кадров в силовых структурах создает определенные проблемы, но они успешно решаются руководством и коллективом регионального управления министерства внутренних дел. "Мы хотим, чтобы на Колыму сотрудники правоохранительных органов приезжали с уверенностью в том, что здесь для них будет хорошее жилье, и могли спокойно выполнять свой долг перед регионом, страной и народом", - сказал Носов.

Дом на 198 квартир входит в состав жилого комплекса "Гороховое поле" в Магадане. Арендное жилье будет предоставлено востребованным в области специалистам в возрасте до 35 лет, работникам здравоохранения, науки, культуры и спорта, педагогам и другим специалистам. Благодаря субсидированию из федерального и регионального бюджетов, ежемесячная арендная плата за самую маленькую квартиру площадью около 31 кв. м составит 8,1 тыс. рублей, за самую большую на 71 кв. м - 18,6 тыс. рублей. Всего в регионе арендаторам предоставят более тысячи квартир по президентской программе. В следующем году, также в ЖК "Гороховое поле", запланирован ввод в эксплуатацию еще одного дома на 230 квартир.