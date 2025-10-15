Депутат ГД Кузнецова: подвиги отцов стали особенно видны после начала СВО

По информации заместителя председателя Госдумы, большая часть движения "Отцы России" ушла на специальную военную операцию

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Подвиги отцов стали особенно видны после начала специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова на пресс-конференции ТАСС, посвященной Всероссийскому Дню отца.

"Подвиги наших отцов особенно стали видны, когда началась специальная военная операция. Когда никаких вопросов о том, нужно ли проводить День отца, уже не было. Хотя вначале нам удавалось лишь в регионах поднять этот вопрос, и в регионах один за другим учреждались Дни отца. Но там, где они учреждались, уже никогда не отменяли празднование", - сказала она.

После начала СВО, как рассказала Кузнецова, большая часть движения "Отцы России" ушли на специальную военную операцию.

"Сейчас уже многие папы вернулись с СВО. Другие помогают фронту практически каждую неделю", - подчеркнула она.

Всероссийский День отца учрежден президентом РФ в 2021 году и отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября. В 2025 году праздник будет отмечаться 19 октября.