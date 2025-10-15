Уволенный губернатором глава района Самарской области хочет написать заявление

Юрий Жидков назвал решение губернатора Вячеслава Федорищева "неожиданным и эмоционально тяжелым"

САМАРА, 15 октября. /ТАСС/. Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков намерен написать заявление об увольнении после выздоровления. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"После выздоровления намерен написать заявление об увольнении", - сообщил чиновник. Он добавил, что решение губернатора Вячеслава Федорищева стало для него "неожиданным и эмоционально тяжелым".

Жидков разместил видео, в котором сказал, что находится в районной больнице в стабильном состоянии и поблагодарил тех, кто выразил ему поддержку.

14 октября Федорищев посетил Кинельский район, где раскритиковал состояние дома культуры, школы и других социальных объектов. Кроме того, он обратил внимание на лежавший в траве камень с разбитой мемориальной табличкой об установке обелиска землякам - участникам Великой Отечественной войны. Федорищев объяснил решение об отставке пренебрежением руководителя территории к истории Великой Отечественной войны.

15 октября Жидкова госпитализировали. Обязанности главы района временно исполняет первый заместитель Дмитрий Григошкин.